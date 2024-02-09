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وفاة طفلين إثر حريق شقة في العاصمة عمان

2/9/2024 2:33:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- توفي اليوم طفلان إثر حريق شقة سكنية في محافظة العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة، تعاملت اليوم الجمعة،مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة وادي السير ، ونتج عنه وفاة طفلين.
وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
09/02/2024 20:18:54

MENAFN09022024000117011021ID1107834267

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