وفاة طفلين إثر حريق شقة في العاصمة عمان

وفاة طفلين إثر حريق شقة في العاصمة عمان
التاريخ
2/9/2024 2:33:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- توفي اليوم طفلان إثر حريق شقة سكنية في محافظة العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة، تعاملت اليوم الجمعة،مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة وادي السير ، ونتج عنه وفاة طفلين.
وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
09/02/2024 20:18:54
MENAFN09022024000117011021ID1107834267
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