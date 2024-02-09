معبر رفح يستقبل جرحى وعددًا ممن يحملون الإقامات المصرية والعربية والأجنبية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 9 شباط (بترا)- استقبل معبر رفح البري 40 جريحا ومصابا فلسطينيا قدموا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة، بجانب 28 مرافقًا لهم.

وأشار مصدر مسؤول في شمال سيناء، إلى أنه تم نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة، لافتًا إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت بين جروح متهتكة وكسور وبتر في الأطراف وإصابات في مختلف أجزاء الجسد وتشوهات.

وأكد المصدر استقبال 267 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال دفعة جديدة من أصحاب الجوازات الأجنبية، و88 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

09/02/2024 19:58:07