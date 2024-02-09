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اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن تذاكر مباراة الأردن وقطر بنهائي كأس آسيا

2/9/2024 2:33:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه على تواصل مباشر واجتماعات مستمرة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا، والاتحاد القطري، لإيجاد حلول تضمن تواجد الجماهير الأردنية بشكل عادل خلال المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تجمع المنتخب الوطني ونظيره القطري، مساء غد السبت على ستاد لوسيل.
وقال البيان: "يتفهم الاتحاد الأردني لكرة القدم، استياء ومعاناة الجماهير الأردنية في الحصول على تذاكر المباراة، في الوقت الذي يؤكد أن اللجنة المنظمة للبطولة هي صاحبة الاختصاص في بيع وتسويق تذاكر المباريات".
ويبعث الاتحاد الأردني برسالة تقدير واعتزاز بمساعي الجالية الأردنية في دولة قطر، والجماهير الأردنية التي حضرت من محافظات المملكة كافة، بالوقوف خلف النشامى خلال جميع مبارياته في البطولة.
وجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم التأكيد للجماهير الأردنية، بضرورة شراء التذاكر من المنصة المعتمدة، تجنبا للوقوع بالاحتيال، والحصول على تذاكر غير صالحة وبأسعار مضاعفة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
09/02/2024 19:03:03

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