اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن تذاكر مباراة الأردن وقطر بنهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 شباط (بترا)- أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه على تواصل مباشر واجتماعات مستمرة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا، والاتحاد القطري، لإيجاد حلول تضمن تواجد الجماهير الأردنية بشكل عادل خلال المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تجمع المنتخب الوطني ونظيره القطري، مساء غد السبت على ستاد لوسيل.
وقال البيان: "يتفهم الاتحاد الأردني لكرة القدم، استياء ومعاناة الجماهير الأردنية في الحصول على تذاكر المباراة، في الوقت الذي يؤكد أن اللجنة المنظمة للبطولة هي صاحبة الاختصاص في بيع وتسويق تذاكر المباريات".
ويبعث الاتحاد الأردني برسالة تقدير واعتزاز بمساعي الجالية الأردنية في دولة قطر، والجماهير الأردنية التي حضرت من محافظات المملكة كافة، بالوقوف خلف النشامى خلال جميع مبارياته في البطولة.
وجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم التأكيد للجماهير الأردنية، بضرورة شراء التذاكر من المنصة المعتمدة، تجنبا للوقوع بالاحتيال، والحصول على تذاكر غير صالحة وبأسعار مضاعفة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
09/02/2024 19:03:03
MENAFN09022024000117011021ID1107834264
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