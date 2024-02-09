إعلان قائمة المنتخب الوطني للسيدات لبطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة ضمت 24 لاعبة، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة لكرة القدم للسيدات 2024، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي، في مدينة جدة السعودية.

وضمت القائمة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.

ويقيم المنتخب معسكرًا تدريبيًّا استعدادًا للبطولة في مدينة جدة يسبق المنافسات، على أن يغادر الوفد، فجر الإثنين المقبل.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الإثنين بعد المقبل، فيما يلتقي منتخب جزيرة "غوام" عند الخامسة مساء الأربعاء الذي يليه، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة من مساء الجمعة 23 شباط الحالي، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.

ويتطلع اتحاد اللعبة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً بالاستحقاقات المقبلة.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

09/02/2024 18:31:22