إعلان قائمة المنتخب الوطني للسيدات لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة ضمت 24 لاعبة، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة لكرة القدم للسيدات 2024، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الحالي، في مدينة جدة السعودية.
وضمت القائمة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.
ويقيم المنتخب معسكرًا تدريبيًّا استعدادًا للبطولة في مدينة جدة يسبق المنافسات، على أن يغادر الوفد، فجر الإثنين المقبل.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الإثنين بعد المقبل، فيما يلتقي منتخب جزيرة "غوام" عند الخامسة مساء الأربعاء الذي يليه، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة من مساء الجمعة 23 شباط الحالي، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
ويتطلع اتحاد اللعبة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً بالاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
09/02/2024 18:31:22
MENAFN09022024000117011021ID1107834262
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