تحديد مواعيد اللقاءات المؤجلة بمرحلة ذهاب الدوري الأردني للمحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
وضمن مباريات الأسبوع الخامس من البطولة، يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة عصر السبت 17 شباط، على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.
كما حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية، لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 شباط، ولغاية يوم الأربعاء 6 آذار، على أن تنطلق مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين السبت 24 شباط.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أرجأ إقامة مباراتي الحسين والوحدات، الفيصلي وشباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، بالإضافة إلى لقائي الوحدات والرمثا، مغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ولحين انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا 2023.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
09/02/2024 18:25:05
MENAFN09022024000117011021ID1107834261
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