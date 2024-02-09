تحديد مواعيد اللقاءات المؤجلة بمرحلة ذهاب الدوري الأردني للمحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وضمن مباريات الأسبوع الخامس من البطولة، يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة عصر السبت 17 شباط، على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.

كما حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية، لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 شباط، ولغاية يوم الأربعاء 6 آذار، على أن تنطلق مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين السبت 24 شباط.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أرجأ إقامة مباراتي الحسين والوحدات، الفيصلي وشباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، بالإضافة إلى لقائي الوحدات والرمثا، مغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ولحين انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا 2023.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

09/02/2024 18:25:05