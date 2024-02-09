عجلون تكتسي بثوبها الأخضر وترسم لوحة جمالية بألوان الطبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 شباط (بترا)-علي فريحات- تكتسي العديد من المناطق بمحافظة عجلون بثوبها الأخضر، وارتسمت بلوحة جمالية زينتها الطبيعة الخضراء وانسياب المياه في الأودية والينابيع، وأجوائها العليلة ما جعلها مقصداً للمتنزهين.

وتتميز عجلون بالتنوع الطبيعي على مدى السهول والروابي والوديان والتي أغلبها دائمة الخضرة وتعكس طبيعتها الجميلة وتشجع على تنشيط السياحة من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وشهدت مختلف المناطق في محافظة عجلون، وبخاصة المناطق الشفا غورية مثل راجب وسد كفرنجه، اليوم حركة سياحية نشطة، حيث ارتادها الكثير من السياح والزوار الذين افترشوا جنبات الطرق لإستثمار الأجواء الدافئة للتبقل وجمع النباتات البرية لغايات الطعام أو بيعها .

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت ستساهم في إنبات البذور البرية التي تتشكل منها المراعي الطبيعية وتخفف التكلفة على مربي الثروة الحيوانية، كذلك نمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية منها.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

09/02/2024 17:07:21