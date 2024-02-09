الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوبي غزة.

وأشارت إلى مواجهة صعوبة بالتواصل مع طواقم الجمعية في المستشفى عقب اقتحامه.

وفي الأيام الماضية، أعلنت الجمعية، عن إجلاء نحو 8 آلاف شخص من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مسنون.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

09/02/2024 16:23:56