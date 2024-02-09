الأميرة سمية بنت الحسن ترعى أفتتاح فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع تمام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- رعت سمو الأميرة سميةُ بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع "تمام"، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع تجمع مدارس تمام في الأردن بعنوان "مشروع تمام التّطويريّ: تعزيزُ الشَّراكةِ نحو الإصلاح التَّربويِّ في المِنطقة العربيّة مِن مَنظورٍ مُجَذّر"ويستمر ثلاثة ايام.

وقالت سموها في كلمتها، إن الملتقى يأتي لتعزيز رؤية مشروع تمام التربوية حول مفهوم الاصلاح التربوي وتفعيل دور أعضائه بتوثيق الدعم والتعاون فيما بينهم ليكون لهم الدور الكبير بعملية الاصلاح التربوي.

وأشارت سموها إلى أن عقد المتلقى يتزامن مع مناسبات وطنية، يوم الوفاء والبيعة (اليوبيل الفضي)، الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية.

وبينت سموها، أن أهمية الملتقى تأتى لتعلقه بشريحة عريضة من المجتمع، وهم قادة المستقبل وفرسان التغيير؛ ولذلك لا بد من إعدادهم الإعداد الذي يتناسب والأداور المطلوبة منهم مستقبلا وتيسير المعرفة العلمية والتكنولوجية والمهارات الفكرية والعملية وتشجيع ابداعاتهم واطلاق مواهبهم؛ وهذا بالضرورة يتطلب تغييرات جوهرية في التعليم .

وأكدت سموها، بأن مشروع تمام يعد واحدة من أهم وسائل هذا التغيير والاصلاح التربوي المستند إلى المدرسة.

وقالت سموها، يسعى الأردن إلى الاستثمار في الإنسان الذي هو رأس مالنا مقتدين بنهج ورؤية المغفور له بأذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال حين قال (الإنسان أغلى ما نملك)، وكما يقول سمو الأمير الحسن بن طلال (إن الإنسان المنتج المعطاء، هو أغلى ما نملك).

وأضافت سموها: يتابع جلالة الملك عبد الله الثاني بكل حرص وإرادة لا تلين هذا النهج في التركيز على الإنسان الأردني ورعايته والاهتمام به، وقد أطلق جلالته مبادرة فرسان التغيير رغبة منه في إحداث تغيير جذري يجعل من الأردن مواكبا لأفضل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتطوير.

ولفتت سموها إلى أن جلالة الملكة رانيا العبدالله تبنت عملية تطوير التعليم المدرسي بما يتوافق مع تطورات العصر لنكون السابقين في مواكبة التحديث إيمانا منها أن التعليم ركيزة أساسية للبناء والعمران.

وثمنت سموها جهود القائمين على مشروع "تمام"، كمشروع تروبي عربي تطويري والداعمين والمساندين له.

وكان وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، بين في كلمته الأسس الحديثة المتبعة في التعليم والإرتقاء فيه واصلاحه المسؤول، مستعرضاً أبرز الإنجازات والتحديثات التي تواجه التعليم بشكل عام في المنطقة وبناء جيل فاعل متعلم.

وقال الدكتور محافظة، إن مشروع "تمام" يهدف إلى تعزيز رؤية تمام التّشارُكيّة حول الإصلاح التربوي، وتمكين شبكة "تمام" المهنيّة من تفعيل دور أعضائها وتوثيق التواصل والتشبيك بينهم، مُنطلقًا من توصيات تربوية لدعم مبادرات الإصلاح في العالَم العربي وزيادة فعاليّتها وتأثيرها في مجال التّربية والتّعليم.

بدوره، تحدث رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري عن مشروع "تمام" وأبرز المحطات التي قطعها والمسارات والتشاركات مع عدد من الدول العربية والتي انتجت أنظمة تربوية وتعليمية متطورة.

وقال: هدفه تحويل المدرسة إلى مؤسّسة مُتجدّدة ذاتيّاً، بالاعتماد على القدرات القياديّة للتغيير وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المجتمعيّة‏‏، وبناء جيل قياديّ فاعل في مجتمعه.

وقال الدكتور خوري، إن مشروع "تمام" انطلق عام 2007 بناء على مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة الفكر العربي والجامعة الأميركيّة في بيروت، وتحوّل مِن مشروع بحثي تجريبي إلى شبكة تربويّة مهنية اتّسعت لتشمل (9) دول عربيّة، ولتخدم أكثر من 1000 ممارِسٍ تربويٍّ في (72) مؤسّسة تربويّة، كما وتضمّ باحثين تربويّين من (6) جامعات مختلفة، و(42) مُدرّبًا‏، بالإضافة إلى ممثّلي وزارات التربية؛ وتتعاون كلّ هذه الجهات لنشر ثقافة التّطوير المُستنِد إلى المدرسة وإنتاج المعرفة البحثية المُجذّرة في السّياق المحلي كأساس للتأثير على مبادرات الإصلاح التربوي المنشود في الوطن العربي.

وحضر المُلتقى، وزيرة الثّقافة هيفاء النجار، وعمداء كليّات التّربية في الجامعات الأردنيّة، وممثّلين عن وزارات التّربية والتّعليم في الأردن وعُمان والسّعودية، وأكثر من 250 مشاركاً من أعضاء شبكة تمام المهنيّة مِن الدّول العربيّة المختلفة، بالإضافة إلى مُدراء مدارس، وتربويين وباحثين عرب وأجانب مِن مختلف المجالات.

--(بترا)

م ق/م ق/أس

09/02/2024 15:53:47