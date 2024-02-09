لقاء تشاوري يناقش حقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم

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البحر الميت 9 شباط (بترا)- ناقش لقاء حواري نظمه مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، حقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم، بالعمل والخدمات الصحية المقدمة لهم وكيفية مواجهة تحدياتهم، وإيجاد حلول، بناء على توصيات وطرق تستند على أسس علمية.

ويشارك باللقاء الذي بدأ في البحر الميت، مساء أمس الخميس، فيما يستمر على مدار ثلاثة أيام، أعضاء من مجلس النواب يمثلون لجنة الصحة والعمل واللجنة الإدارية والقانونية والمكتب الدائم، وممثلون عن وزارة الصحة ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات ووسائل إعلام وهيئات دولية.

وقال نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور محمد العبابنة، إن اللجنة تسعى إلى تعزيز مبدأ المساواة والعدالة ومنع التمييز على أساس الحالة الصحية، ووضع سياسات وبرامج ومشاريع، بالتعاون مع المنظمات المدنية والحكومات، تهدف إلى تحسين وضع الأشخاص المصابين بالأمراض المنقولة بالدم.

وأضاف أن اللجنة تشكلت لديها صورة واضحة عن القضايا الصحية والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر حاجة للخدمات المستمرة ورفع مستواها وجودتها، خاصة الأشخاص المصابين بأمراض الدم وتعزيز الثقة بينهم والمشرفين على الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم البحث العلمي والابتكار للوصول إلى نتائج مبنية على أسس علمية ومنهجية.

وعرض مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، للخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" الذي تأسس عام 1986 مترافقًا مع تسجيل أول إصابة في الأردن، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم أفضل أنواع العلاجات في العالم للمصابين، ويحقق نسبة تغطية شاملة لعلاجهم.

وأضاف أن وزارة الصحة استحدثت في عام 1999مركزًا للمشورة فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالدم، حيث يقدم خدمة الفحص السريع والمشورة البعدية والقبلية وخدمة الخط الساخن لجميع الاستفسارات سواء للمصابين بهذه الأمراض او الأصحاء. ووفر المركز أيضا عيادة للطب النفسي نظرًا لأهمية هذا البعد في الوقاية والعلاج.

من جهته أكد مدير مركز سواعد التغيير عبدالله حناتله، أن هذه الجلسات تسعى لإيجاد حلول جذرية للفايروسات المنقولة بالدم من ناحية الخدمات والوقاية والعلاج، ولا سيما وأن هنالك مشاركة من الجهات ذات العلاقة المباشرة كافة، سواء بالتشريع او تقديم العلاج أو الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذه الأمراض تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي بنوعيه "ب، ج" ونقص المناعة البشرية، حيث يمكن الحد من انتقالها عن طريق العلاج وضمان عدم انتشار العدوى التي تسببها والتعايش معها كمرض لا يؤثر على حامل الفيروس، إذا ما التزم بالمنهجية العلاجية المعتمدة من قبل الأطباء أصحاب الاختصاص.

وبين أن العلاجات الوقائية من الأمراض المنقولة بالدم شهدت نقلة نوعية في السنوات الماضية بحيث يستطيع المريض التعايش مع المرض بشكل طبيعي.

وتتناول الجلسات مواضيع خدمات الدمج والاستدامة، وتحديات تطبيق الدمج، ودور أصحاب المصلحة بمواجهتها، وحقوق الأشخاص المصابين بأمراض الدم بالعمل.

--(بترا)

رخ/م د/أس

09/02/2024 15:34:19