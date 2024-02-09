روسيا: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر على مسار العملية العسكرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 9 شباط (بترا)- أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، لن يؤثر على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "إن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية لن يؤثر على نتيجة ومسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها".
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدًا عامًّا جديدًا للقوات المسلحة بدلاً من الجنرال فاليري زالوجني.
--(بترا)
س ح/م د/أس
09/02/2024 15:17:30
MENAFN09022024000117011021ID1107834252
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