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روسيا: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر على مسار العملية العسكرية

2/9/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 9 شباط (بترا)- أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، لن يؤثر على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "إن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية لن يؤثر على نتيجة ومسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها".
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدًا عامًّا جديدًا للقوات المسلحة بدلاً من الجنرال فاليري زالوجني.
--(بترا)
س ح/م د/أس
09/02/2024 15:17:30

MENAFN09022024000117011021ID1107834252

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