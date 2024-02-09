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القيسي يوجه بتطوير قصر القسطل ليكون جزءاً رئيساً من مسار الحج الإسلامي

2/9/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ضمن سلسلة جولاته الميدانية الدورية، اليوم الجمعة، قصر القسطل، والذي يقع في جنوب عمان ويبعد عن مركزها حوالي 10 كيلومترات .
ووجه القيسي فرق الوزارة ودائرة الآثار العامة، بوضع خطط لتعزيز المكان سياحياً وتطويره ليكون منتجاً سياحياً جاهزاً لاستقبال الزوار الأردنيين والأجانب.
كما وجه فريقاً من دائرة الآثار العامة لزيارة الموقع ووضع إطار زمني لتنفيذ برنامج إعادة تأهليه بما يتناسب مع قيمته التاريخية والتراثية الكبيرة، ليكون مصدراً من مصادر التنمية المستدامة لأهل المنطقة وقاطنيها وجزءاً رئيساً من مسار الحج الإسلامي.
ويحتوي قصر القسطل الذي بناه العرب الأمويين ويعد من أقدم القصور الأموية في الأردن، على مجمع أثري من ضمنه ساحة سماوية وقاعة عرش مزخرفة بالفسيفساء، إضافة إلى مجموعة من المباني وأبراج المراقبة.
ويشكل قصر القسطل مع الكثير من القصور الاموية والعباسية، شاهداً على أهمية الأردن التاريخية للدولة العربية الإسلامية.
--(بترا)
ح خ/م ق/أس
09/02/2024 15:16:26

MENAFN09022024000117011021ID1107834251

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