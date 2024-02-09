الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
التاريخ
2/9/2024 2:33:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد هبط الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار بنسبة 0.08 بالمئة عند 1.2608 دولار. وارتفع 0.04 بالمئة مقابل اليورو اليوم عند 1.1713 يورو.
وأغلق الإسترليني تداولاته على ارتفاع، مساء أمس الخميس، إلى 1.2619 دولار بعد أن تراجع وفقد بعض مكاسبه اليومية.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
09/02/2024 15:13:11
MENAFN09022024000117011021ID1107834250
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