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الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

2/9/2024 2:33:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد هبط الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار بنسبة 0.08 بالمئة عند 1.2608 دولار. وارتفع 0.04 بالمئة مقابل اليورو اليوم عند 1.1713 يورو.
وأغلق الإسترليني تداولاته على ارتفاع، مساء أمس الخميس، إلى 1.2619 دولار بعد أن تراجع وفقد بعض مكاسبه اليومية.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
09/02/2024 15:13:11

MENAFN09022024000117011021ID1107834250

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