المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تصاعد المجاعة في محافظة شمال القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 شباط (بترا)- حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة، والاحتلال "الإسرائيلي"، والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن تصاعد المجاعة، في محافظة شمال غزة، بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء، وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة.
وقال المكتب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن كل دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعم أميركي كامل"، مضيفًا أن "كل دول العالم مطالبة بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي قد تودي بحياة نصف مليون إنسان شمال غزة وأطرافها".
وطالب بشكل فوري وعاجل بإدخال 1000 شاحنة يوميًّا لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، محذرًا "إن لم يتم ذلك فالجميع أمام كارثة إنسانية حقيقية".
--(بترا)
أ ش/م د/أس
09/02/2024 15:02:49
MENAFN09022024000117011021ID1107834249
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