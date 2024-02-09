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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تصاعد المجاعة في محافظة شمال القطاع

2/9/2024 2:33:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 شباط (بترا)- حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة، والاحتلال "الإسرائيلي"، والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن تصاعد المجاعة، في محافظة شمال غزة، بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء، وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة.
وقال المكتب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن كل دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعم أميركي كامل"، مضيفًا أن "كل دول العالم مطالبة بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي قد تودي بحياة نصف مليون إنسان شمال غزة وأطرافها".
وطالب بشكل فوري وعاجل بإدخال 1000 شاحنة يوميًّا لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، محذرًا "إن لم يتم ذلك فالجميع أمام كارثة إنسانية حقيقية".
--(بترا)
أ ش/م د/أس
09/02/2024 15:02:49

MENAFN09022024000117011021ID1107834249

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