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20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

2/9/2024 2:32:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 شباط (بترا)- أدى 20 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن نحو 20 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، ووسط إجراءات عسكرية مشددة، حيث نشرت قوات الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية.
وحسب الأوقاف الاسلامية، فقد قامت قوات الاحتلال بفحص الهويات الشخصية للمواطنين المقدسيين، ومنعت المئات منهم من الدخول إلى المسجد الاقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤدي فيه المصلون صلاة الجمعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
09/02/2024 14:57:25

MENAFN09022024000117011021ID1107834248

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