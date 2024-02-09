الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
التاريخ
2/9/2024 2:32:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنَا فلسطينيًّا، اليوم الجمعة، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
09/02/2024 14:55:21
MENAFN09022024000117011021ID1107834246
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