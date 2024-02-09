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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

2/9/2024 2:32:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنَا فلسطينيًّا، اليوم الجمعة، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
09/02/2024 14:55:21

MENAFN09022024000117011021ID1107834246

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