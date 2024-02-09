الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا في قطاع غزة

غزة 9 شباط (بترا)- كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا، واعتقل 99 آخرون. كما دمر 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة. --(بترا) أ ش/م د/أس 09/02/2024 14:43:50

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