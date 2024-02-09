الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا في قطاع غزة
التاريخ
2/9/2024 2:32:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 شباط (بترا)- كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا، واعتقل 99 آخرون. كما دمر 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
09/02/2024 14:43:50
MENAFN09022024000117011021ID1107834245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.