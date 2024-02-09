الأورومتوسطي: إسرائيل تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أية قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين عبر استمرارها بالقصف المباشر وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مع بدء الشهر الخامس على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد القطاع.

وأبرز الأورومتوسطي، في بيان، على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه وثق في الأيام الماضية العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات، خاصة في مدينة غزة وشمالها، والتي تأتي في إطار هجوم إسرائيلي واسع النطاق الذي طال القطاع الصحي بمكوناته المختلفة منذ السابع من تشرين أول الماضي، بالإضافة لقنص قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسعفين خلال مهمة عمل لإجلاء جرحى من مستشفيات مدينة غزة إلى منطقة الجنوب، رغم حصولهم على التنسيق الذي تشترطه إسرائيل بشكل مسبق لمرور هذه المهمات.

وتواصل القوات الإسرائيلية اعتقال أكثر من 100 من الطواقم الطبية، بمن فيهم مدراء ثلاثة مستشفيات وتخفيهم قسرًا منذ اعتقالهم.

وكرر المرصد الأورومتوسطي إدانته الشديدة للانتهاكات الصارخة التي مارستها إسرائيل وما تزال ضد الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، والتي تتمتع جميعها بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر مهاجمة المستشفيات وطواقمها ومركباتها بأي حال من الأحوال، وتنص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. كما لا يجوز، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، بشكل خارج عن واجباتها الإنسانية، بالقيام بأعمال تضر العدو، وكانت إسرائيل قد فشلت كل مرة بتقديم أية أدلة تثبت صحة ادعاءاتها المتكررة في هذا السياق.

كما يحظر القانون الدولي الإنساني مهاجمة عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، وجعل لها حماية خاصة على قدم المساواة مع المستشفيات، ويوجب احترامها وحمايتها في كل الظروف.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

09/02/2024 14:40:39