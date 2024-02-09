نادي حمادة يتوج بالميدالية البرونزية بكرة الطاولة في دورة الألعاب العربية للسيدات

عمان 9 شباط (بترا)- توج نادي حمادة بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة الطاولة للسيدات ضمن دورة الألعاب العربية للسيدات والمقامة حاليا في مدينة الشارقة الإماراتية. وجاء فوز نادي حمادة ببرونزية الفرق وذلك بعد فوزه على نادي حماة السوري بنتيجة 3-2. --(بترا) ض ع/أس 09/02/2024 14:32:11

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