مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاما والين يتراجع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- قلص مؤشر نيكي الياباني مكاسبه عند ختام تعاملات، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتداول عند أعلى مستوى في 34 عاماً بعد اختراقه حاجز الـ37 ألف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود كما سجل مكاسب أسبوعية، مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع نيكي الياباني بأقل من 0.1 بالمئة إلى 36897 نقطة بعد أن قفز بما يصل إلى 1.15 بالمئة إلى 37282 نقطة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1990، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

على الجانب الآخر، تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة لينخفض 0.2 بالمئة إلى 2557 نقطة بفعل تراجع سهم تويوتا.

في سياق اقتصادي متصل، تراجع الين لأقل مستوى في عشرة أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار الأميركي ومكاسب سوق الأسهم، وذلك وسط انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لمعدل الفائدة.

وكانت العملة اليابانية تراجعت عند 149.495 ين لكل دولار لأول مرة منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني، قبل أن تقلص تلك الخسائر عند 149.39 ين لكل دولار.

ووسط تلك التراجعات، تتجه العملة اليابانية نحو خسائر أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة على مدار الأسبوع، فيما يتجه الدولار الأميركي نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

09/02/2024 14:22:45