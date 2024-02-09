مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاما والين يتراجع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- قلص مؤشر نيكي الياباني مكاسبه عند ختام تعاملات، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتداول عند أعلى مستوى في 34 عاماً بعد اختراقه حاجز الـ37 ألف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود كما سجل مكاسب أسبوعية، مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع نيكي الياباني بأقل من 0.1 بالمئة إلى 36897 نقطة بعد أن قفز بما يصل إلى 1.15 بالمئة إلى 37282 نقطة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1990، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
على الجانب الآخر، تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة لينخفض 0.2 بالمئة إلى 2557 نقطة بفعل تراجع سهم تويوتا.
في سياق اقتصادي متصل، تراجع الين لأقل مستوى في عشرة أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار الأميركي ومكاسب سوق الأسهم، وذلك وسط انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لمعدل الفائدة.
وكانت العملة اليابانية تراجعت عند 149.495 ين لكل دولار لأول مرة منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني، قبل أن تقلص تلك الخسائر عند 149.39 ين لكل دولار.
ووسط تلك التراجعات، تتجه العملة اليابانية نحو خسائر أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة على مدار الأسبوع، فيما يتجه الدولار الأميركي نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
09/02/2024 14:22:45
MENAFN09022024000117011021ID1107834242
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