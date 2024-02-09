عموتة: هدفنا الاستمتاع بالمباراة النهائية وإحراز لقب آسيا لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن المنتخب قدم المطلوب في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وأن الهدف الآن الاستمتاع باللعب والبحث عن اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب قطر التي تقام على ملعب لوسيل في الدوحة.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، إن الرغبة موجودة عند الفريقين لإحراز اللقب، مؤكدا رضاه عما قدمه المنتخب خلال البطولة، وأن الهدف الآن الاستمرار في هذا الأداء.

وبين عموتة، أن الاستعدادات عادية للمنتخب الوطني للمشهد الختامي للبطولة، بعيدا عن الضغوطات التي يفرضها واقع المباراة، مشيرا إلى أن على اللاعبين الاستمتاع بالمواجهة من أجل تقديم مباراة تليق بحجم النهائي العربي الآسيوي.

وأضاف: "أتطلع دائما للتتويج بالألقاب في أي فريق أتواجد به، وفي أكثر من محطة سابقة في مسيرتي نجحت بذلك، والفريق لا يعاني من أية إصابات، وسنواجه منافسا عنيدا استطاع أن يتواجد بالنهائي للنسخة الثانية على التوالي، رغم أنه أمر ليس بالسهل، وأنا أتابع عمل الاتحاد القطري في إعداد الفريق منذ سنوات طويلة، فهو عمل مميز ويتسحق الثناء".

وذكر عموتة أنه لا يلتفت لكلام النقاد الذين ينتقدون المدرب في حال الخسارة، ومنح اللاعبين المديح في حال الفوز، مشيرا إلى أن تحضير المجموعة يعتمد على خطط تكتيكية، والتركيز على جوانب ذهنية وبدنية أيضا، وأنه مؤمن بالعمل مع المجموعة بهدف الوصول للمستوى الذي يطمح له المنتخب الوطني.

وزاد: "لا أقارن نفسي بأحد، فأنا أقوم بواجبي فقط، فالمدرب محمود الجوهري ترك بصمة مع المنتخب الأردني، وكذلك عدنان حمد فهو زميل وصديق بالنسبة لي، ونأمل بأن يحضر الجمهور الأردني بشكل كبير لدوره الكبير والمؤثر باللقاء".

بدوره، أعرب لاعب المنتخب الوطني سالم العجالين، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالوصول مع المنتخب الوطني إلى النهائي لمواجهة قطر، موضحا بأن المباراة قوية، وأن الهدف من خلالها يتمثل بتقديم اللاعبين قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير الأردنية.

ولفت العجالين إلى أن الأجواء عائلية بين اللاعبين، وأن هذه الأمر هو سر قوة المنتخب الوطني في البطولة الحالية، مثمنا خطوة الاتحاد باستقدام عائلات اللاعبين لمساندتهم من المدرجات؛ بهدف المشاركة في الفرحة التاريخية المنتظرة.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

09/02/2024 14:21:04