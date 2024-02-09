ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- واصلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيا وتعزز مكاسبها الحادة هذا الأسبوع، حيث سيطرت المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات على السوق، مما هدد بجعل الشوكولاتة والحلويات الأخرى أكثر تكلفة.

وارتفعت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، حيث أضر سوء الأحوال الجوية بالمحصول في غرب أفريقيا، موطن ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 1000 دولار أو ما يقرب من 40 بالمئة منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم عند 5874 دولارا للطن المتري، متجاوزة ذروة عام 1977 البالغة 5379 دولارا للطن.

ويشكل هذا زيادة قدرها قرابة 600 دولار للطن منذ إغلاق الجمعة الماضية، ويضع العقد عند أعلى مستوى منذ 65 عاما.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

09/02/2024 12:37:24