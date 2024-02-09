حسن الرداد وإيمي سمير غانم وخيرى بشارة في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

حرص عدد من نجوم الفن على حضور افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، من بينهم النجم محمود حميدة وحسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم، وصبرى فواز والمخرج خيرى بشارة، وأحمد حاتم، الفنان أحمد فتحي، وعمرو عابدين.





وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال "الذهبيات النيلية" التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.



