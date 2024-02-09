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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تضامن صناعه مع القضية الفلسطينية

2/9/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والأفريقية.



وفي بداية الحفل تم تقديم فقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة.



وخلال كلمته قال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "إن المهرجان يعلن تضامن كل صناعه مع القضية الفلسطينية، كما ندين ونرفض ممارسات الكيان الصهيوني من مجازر في قطاع غزة شكلاً وموضوعاً".



وأضاف "فؤاد": "أرى أننا نجحنا في إقامة الدورة رقم 13 برغم كل الظروف والتحديات التى واجهتنا، ولذلك أشكر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمساعدته بدعم لوجيستي وأدبي للمهرجان، وأشكر كذلك كل الجهات الشرطية، وأشكر كل داعم للمهرجان وكل أشقائنا من 32 دولة أفريقية، وأقول لكل أهالي الأقصر، إن المهرجان يعرض أفلامه في سيدي أبو الحجاج وقصر الثقافة وفندق جولي فيل مجانا، وأنا سعيد جدا بخروج هذه الدورة للنور وسعيد بالأسماء المكرمة هذا العام".



ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".
















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