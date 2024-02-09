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دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمى وحسن الرداد على تكريمها من الأقصر

2/9/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تهنئة شقيقها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد على تكريم الثنائي خلال حفل افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم بمعبد الأقصر.



ونشرت دنيا سمير غانم عددا من الصور لهما من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر وألف مبروك لأخويا النجم حسن الرداد ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايما يا رب".











وأقيم حفل افتتاح مهرجان الأقصر بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والأفريقية.



وشهد الحفل تكريم النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فضلا عن تكريم اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وتكريم الناقد المغربي نور الدين الصايل، مؤسس مهرجان خريبكة، وتسلم التكريم سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي، واسم المخرجة الراحلة صافي فاي.




وكذلك تم تكريم السينما في جمهورية مالي صيف شرف المهرجان هذا العام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتسلم التكريم سفير مالي بالقاهرة بابكر ديالو.



ومن بوركينا فاسو تم تكريم نجمة السينما الأفريقية آيا كيتا يارا، ومن المغرب كُرم المخرج الكبير حسن بنجلون، ومن مصر تم تكريم المنتج جابي خوري، وأخيرا تم تكريم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد.



كما اختتم الحفل تكريماته بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة، الذي قال خلال كلمته: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل."



وأضاف: "إن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي".



ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".
















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