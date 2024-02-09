الستات لما تحب.. حاولت قتل زوجها لتلقيه جوابا من امرأة منذ 60 عامًا

(MENAFN
- Youm7) اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا من فلوريدا بالاعتداء على زوجها ومحاولة قتله منذ 52 عامًا بسبب بطاقة بريدية تلقاها من امرأة فى تركيا كان يواعدها منذ 6 عقود، حيث تواجه بيرثا يالتر، من شمال ميامى بيتش، تهمًا بمحاولة القتل والضرب الشديد على شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر بعد أن هاجم زوجها فى حالة من الغضب.
المتهمة
وبحسب تقرير الاعتقال، حاولت يالتر خنق زوجها المسن بوسادة بعد أن علمت أنه تلقى بطاقة بريدية من امرأة فى تركيا كان يواعدها منذ حوالى 60 عامًا، وقع الهجوم فى منطقة إيسترن شورز فى شمال ميامى بيتش، وترك الرجل الضعيف بشكل واضح مصابا بكدمات وتمزقات وجروح فى ذراعيه وبطنه، بالإضافة إلى علامات نزيف، وفقا لـ oddity central.
وفقًا لبعض المصادر، انزعجت بيرثا بعد أن اعترف زوجها بالرد على البطاقة البريدية الخاصة بعلاقته القديمة، لكن هذا لا يبرر رد فعلها العنيف، وقال محامى المرأة للصحافيين إن الزوجين المسنين دخلا فى جدال كانت تداعياته مؤسفة، لكنه أضاف أنه لا داعى لتوجيه الاتهام لها بالشروع فى القتل.
من ناحية أخرى، أوضح محامى الدولة أن محاولة خنقه بالوسادة هى بالفعل محاولة قتل لأن ذلك من شأنه أن يخنقه ويقتله، وقال محامى الولاية: أعتقد أنها اعترفت أيضًا بالتبول عليه.. لذا، يبدو أن هذا أكثر من مجرد شجار زوجى"
يتعافى زوج بيرثا يالتر حاليًا من هجومها المبنى على الغيرة ويحاول فى الواقع إخراجها من السجن، وعلى الرغم من تصريحه الأصلى، فقد نفى الآن تعرضه للخنق بالوسادة وادعى أنه بخير، وتقول الشرطة إن هناك مقطع فيديو بالهاتف الخليوى للحادث سيتم استخدامه كدليل لتوضيح حقيقة ما حدث.
من غير الواضح ما إذا كانت بيرثا لا تزال فى السجن، ولكن حتى عندما يتم إطلاق سراحها، يجب عليها الابتعاد عن زوجها الضعيف للغاية بموجب أمر من المحكمة.
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