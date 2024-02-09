الستات لما تحب.. حاولت قتل زوجها لتلقيه جوابا من امرأة منذ 60 عامًا

MENAFN - Youm7) اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا من فلوريدا بالاعتداء على زوجها ومحاولة قتله منذ 52 عامًا بسبب بطاقة بريدية تلقاها من امرأة فى تركيا كان يواعدها منذ 6 عقود، حيث تواجه بيرثا يالتر، من شمال ميامى بيتش، تهمًا بمحاولة القتل والضرب الشديد على شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر بعد أن هاجم زوجها فى حالة من الغضب.

المتهمة

وبحسب تقرير الاعتقال، حاولت يالتر خنق زوجها المسن بوسادة بعد أن علمت أنه تلقى بطاقة بريدية من امرأة فى تركيا كان يواعدها منذ حوالى 60 عامًا، وقع الهجوم فى منطقة إيسترن شورز فى شمال ميامى بيتش، وترك الرجل الضعيف بشكل واضح مصابا بكدمات وتمزقات وجروح فى ذراعيه وبطنه، بالإضافة إلى علامات نزيف، وفقا لـ oddity central.

وفقًا لبعض المصادر، انزعجت بيرثا بعد أن اعترف زوجها بالرد على البطاقة البريدية الخاصة بعلاقته القديمة، لكن هذا لا يبرر رد فعلها العنيف، وقال محامى المرأة للصحافيين إن الزوجين المسنين دخلا فى جدال كانت تداعياته مؤسفة، لكنه أضاف أنه لا داعى لتوجيه الاتهام لها بالشروع فى القتل.

من ناحية أخرى، أوضح محامى الدولة أن محاولة خنقه بالوسادة هى بالفعل محاولة قتل لأن ذلك من شأنه أن يخنقه ويقتله، وقال محامى الولاية: أعتقد أنها اعترفت أيضًا بالتبول عليه.. لذا، يبدو أن هذا أكثر من مجرد شجار زوجى"

يتعافى زوج بيرثا يالتر حاليًا من هجومها المبنى على الغيرة ويحاول فى الواقع إخراجها من السجن، وعلى الرغم من تصريحه الأصلى، فقد نفى الآن تعرضه للخنق بالوسادة وادعى أنه بخير، وتقول الشرطة إن هناك مقطع فيديو بالهاتف الخليوى للحادث سيتم استخدامه كدليل لتوضيح حقيقة ما حدث.

من غير الواضح ما إذا كانت بيرثا لا تزال فى السجن، ولكن حتى عندما يتم إطلاق سراحها، يجب عليها الابتعاد عن زوجها الضعيف للغاية بموجب أمر من المحكمة.