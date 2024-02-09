لو جاى فى رجوع.. إشارات فى لغة الجسد تقولك حقيقة شعوره بعد الخلاف

MENAFN - Youm7) من الشائع أن يحدث بين البعض عدة خلافات ويمكن أن نعود مرة أخرى إلى العلاقة أيًا كانت علاقة صداقة أو علاقة عاطفية، لكن البعض يصاب بحيرة من عدم معرفة حقيقة شعور الطرف التاني، لذا تواصل اليوم السابع مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد لمعرفة إشارات في لغة الجسد توضح حقيقة شعوره في اللقاء بعد الخلاف وهل ينوى الرجوع أم لا؟

لقاء بين شاب وفتاة التواصل البصري

يمكن أن تلاحظ في بداية اللقاء أن الطرف الآخر يتجنب النظر إليك، فهذا يعبر عن أنه لا يزال بداخله غضب أو زعل منك أو من بعض أفعالك

ولكن مع بداية الحديث في الصلح، إن كانت رغبته صادقه لن يتجنب النظر إليك، بل ستراه يتبادل معك النظرات بشكل طبيعي.

جسده في اتجاهك

حين تتحدث معه ويجلس أمامك، لاحظ هل يوجه جسده تجاهك؟ أم يبعد جسده عنك تجاه أي أحد آخر أو في اتجاه باب المكان مثلاً؟

إن كانت رغبته في الصلح صادقة سيجلس وجسده تجاهك، تعبيراً عن اهتمامه بك وتقديره لك.

انفتاح جسده أثناء الكلام

وهذه الإشارة ينبغي أن تنتبه لها من بداية اللقاء، فربما يجلس وجسده منغلق من البداية، فتكون هذه إشارة علي أنه لا يرغب في التصالح معك، ولا يتقبل ذلك.

وربما يفعل هذه الإشارة عند حديثك عن نقطه معينه ربما تعاتبه بشأنها، فتكون هذه الإشارة دليل علي عدم اقتناعه بكلامك وعدم قبوله لهذا العتاب.

فإن كانت رغبته صادقه سيجلس أمامك بجسد منفتح من البداية.

انتبه للوجه

هل تلاحظ علي وجهه غياب الابتسامة من بداية اللقاء، فهذا مؤشر واضح علي عدم رغبته في التصالح معك، إلا إذا لاحظت ظهور الابتسامة علي وجهه بالتدريج، فهذا دليل علي أنه بدأ يلين تجاهك ويتقبل التصالح معك

شاب وفتاة



