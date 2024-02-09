Saturday, 10 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسى صنع مجسما لبرج إيفل بـ8 ملايين عود كبريت وخطأ واحد استبعده من جينيس

2/9/2024 2:32:19 PM
(MENAFN- Youm7) مجهود يستمر إلى 8 سنوات وأكثر، وعدد ساعات عمل يصل إلى 4 آلاف و200 ساعة مع حلم الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ولكن بعد كل هذا المجهود والعمل لم يؤدي في النهاية إلى أي شيء، هذا ما حدث مع الفرنسي ريتشارد بلود البالغ من العمر47 عاما، بعد قيامه بعمل فني فريد بتصميم برج إيفل أحد أشهر المعالم السياحية على مستوى العالم وفقا لما نشره odditycentral.





المجسم




قام الفرنسي بصنع مجسم للبرج من أعواد الثقاب، وجمع ما يقرب من 8 مليون عود ثقاب والصقهم معا بأقصى جهده من بداية عام
2015 ليصل ارتفاع البرج إلى 7.5 مترا،
ولكن بعد جمعه لأعواد الثقاب وبدأ عمله وجد أن الأمر أسهل إذا قام بنزع الرؤوس القابلة للاشتعال، واتفق مع أحد صناع أحد الثقاب أن ينتج له أعواد ثقاب بدون رؤوس وكان هذا الخطأ الذي استبعده من الموسوعة، فقد أغفل أحد قواعد جينيس، حيث تنص القواعد على العمل باستخدام "المتاح تجاريا" فقط وكانت هنا صدمته عندما علم سبب استبعاده من أخذ الرقم القياسي في موسوعة جينيس.





يحتج على رفضه من الموسوعة



وتم رفض انضمامه للموسوعة لأنه خرق القواعد وصمم برجه بأعواد منزوعة الرؤوس القابلة للاشتعال، واعرب بلود عن حزنه وألمه أن الموسوعة لا تعترف بالمجهود والوقت المستهلك في هذا العمل، ويأمل أن تشفق عليه الموسوعة وأن تفكر في عمله، ولكن في النهاية الموسوعة رفضت تطبيقا لجميع قواعدها دون استثناء لأحد منها، وأوضح التقرير أنه ليس أول من قام بهذا الفن حيث قدم توفيق ضاهر الحرفي اللبناني بتقديم نموذج للبرج من أعواد الثقاب وكان ارتفاعه 6.53 مترا عام 2009 واستخدام الأعواد دون نزع رؤوسها ودخل موسوعة جينيس.




















MENAFN09022024000132011024ID1107834232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث