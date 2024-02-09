كوباية ومخدة وشنطة.. أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024

(MENAFN
- Youm7) يحرص العشاق خلال هذه الفترة على شراء هدية مناسبة لإهدائها في عيد الحب، لذلك يبحث في أحدث اتجاهات الهدايا وأفضلها لإهدائها، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024 ، وفقًا لما ذكره موقع "people"
أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024 كوب يحمل رسائل رومانسية
يعد الكوب المنقوش عليه رسائل رومانسية من الهدايا التقليدية في عيد الحب والمستمرة حتى هذا العام، مثل كوب مدون عليه عبارة "أنت المفضل لدي".
كوب خاتم مزين بالزهور
ومن الهدايا المنتشرة هذا العام خاتم مزين بالزهور سواء ذهب أو فضة، والذى يعتبر من الهدايا الرومانسية المميزة، والدائمة وتظل ذكرى جميلة ومميزة.
خاتم كأس وردى
ويبدو أن أثر فيلم " باربي " ما زال حتى الآن حتى إنه مسيطر على هدايا عيد الحب، مثل كأس وردى.
كأس وردى
وسادة على هيئة قلب
تعتبر الوسادة المطبوع عليها عدد من القلوب من أبرز الهدايا بعيد الحب وتعتبر من الهدايا العملية أيضًا حيث يمكن وضعها على الأريكة لتضيف لمسة جمالية بغرفة المعيشة.
وسادة كوكيز دومينو لعيد الحب
يمكن تحضير بعض كوكيز على هيئة دومينو مطبوع عليها قلوب، عبارة عن بسكويت بسكر اللوز والزبدة، ويمكن تحضير هذا الكوكيز وإهدائه أو شراء حلوى على هيئة قلوب.
كوكيز حقيبة على شكل قلب
تعتبر حقيبة التي على هيئة قلب ومصممة من قماش مخملى من أبرز اتجاهات الهدايا في عيد الحب، ومن الهدايا العملية حيث يمكن أن تستخدمها المرأة في حمل أغراضها.
حقيبة
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