كوباية ومخدة وشنطة.. أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024

MENAFN - Youm7) يحرص العشاق خلال هذه الفترة على شراء هدية مناسبة لإهدائها في عيد الحب، لذلك يبحث في أحدث اتجاهات الهدايا وأفضلها لإهدائها، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024 ، وفقًا لما ذكره موقع "people"

أبرز اتجاهات هدايا عيد الحب 2024 كوب يحمل رسائل رومانسية

يعد الكوب المنقوش عليه رسائل رومانسية من الهدايا التقليدية في عيد الحب والمستمرة حتى هذا العام، مثل كوب مدون عليه عبارة "أنت المفضل لدي".

كوب خاتم مزين بالزهور

ومن الهدايا المنتشرة هذا العام خاتم مزين بالزهور سواء ذهب أو فضة، والذى يعتبر من الهدايا الرومانسية المميزة، والدائمة وتظل ذكرى جميلة ومميزة.

خاتم كأس وردى

ويبدو أن أثر فيلم " باربي " ما زال حتى الآن حتى إنه مسيطر على هدايا عيد الحب، مثل كأس وردى.

كأس وردى





وسادة على هيئة قلب

تعتبر الوسادة المطبوع عليها عدد من القلوب من أبرز الهدايا بعيد الحب وتعتبر من الهدايا العملية أيضًا حيث يمكن وضعها على الأريكة لتضيف لمسة جمالية بغرفة المعيشة.

وسادة كوكيز دومينو لعيد الحب

يمكن تحضير بعض كوكيز على هيئة دومينو مطبوع عليها قلوب، عبارة عن بسكويت بسكر اللوز والزبدة، ويمكن تحضير هذا الكوكيز وإهدائه أو شراء حلوى على هيئة قلوب.

كوكيز حقيبة على شكل قلب

تعتبر حقيبة التي على هيئة قلب ومصممة من قماش مخملى من أبرز اتجاهات الهدايا في عيد الحب، ومن الهدايا العملية حيث يمكن أن تستخدمها المرأة في حمل أغراضها.

حقيبة



