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أبرز 7 أرقام بالموازنة العامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. التفاصيل

2/9/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت الموازنة العامة للدولة، من حجم الإنفاق لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه حققت فائض أولي ضخم 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وجاءت أبرز بنود الإنفاق كالتالي:



1- 195.6 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو سنوي 41.5%.



2- 95.4 مليار جنيه للإنفاق على صندوق التأمينات والمعاشات.



3- 19 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 14%.



4- 55 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 74.4%.



5- 240.9 مليار جنيه على أجور العاملين بالدولة بزيادة 24.2%.



6- 81.1 مليار جنيه للإنفاق على القطاع الصحي بنسبة نمو 35.8%.



7- 120 مليار جنيه للإنفاق على قطاع التعليم بنسبة نمو 16.1%.



وزادت إيرادات النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 41.6%، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4 نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.



وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.












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