أخبار الاقتصاد اليوم.. 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 شهور

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 9-2-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 وتراجع معدل الدين للناتج المحلي، إعلان الدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، انتهاء أعمال تركيب ماكينات مصنع "غزل 1 " بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن.







وزير المالية: 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 شهور كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.قال "معيط"، إن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.











قطاع الأعمال: إنهاء أكبر مصنع غزل بالعالم استعدادًا للتشغيل التجربيى بالمحلة قال الدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، يتم حاليا الانتهاء منها استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمصنع.استعرض "عصمت"، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التى تقوم الشركة السويسرية بتوفيرها للمصانع الجديدة التي يشملها مشروع التطوير والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد فى إطار الخطة العامة للتنفيذ فى جميع المواقع وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع "غزل 4" باكورة المصانع الجديدة ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التى يتم استهلاكها والمطلوبة بشكل دائم.







أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات 3650 جنيها، وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر، وسجل عيار 24 قيمة 4171 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 3128 جنيها، وعيار 14 سجل 2433 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 29200 جنيه.يسيطر على تحركات الأونصة العالمية مع نهاية الأسبوع، واستطاع الذهب الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بعد أن وجد الدعم من التوترات في الشرق الأوسط وبدأ عطلة العام الجديد في الصين.