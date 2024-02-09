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كل ما تريد معرفته عن تطوير التأمين متناهي الصغر في مصر

2/9/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات لتطوير التأمين متناهي الصغ في مصر، لإيجاد التغطيات التأمينية المناسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر
ما يسهم حماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات التحديات الحالية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن خطوات تطوير التأمين متناهي الصغر.



س - بدايةً ما هو التأمين متناهي الصغر؟
ج- كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص؛ لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.



س- ما أهمية التأمين متناهي الصغر؟
ج-
يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر.



س- كيف يسهم في تحقيق الشمول التأميني؟
ج- تستهدف شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلى جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات.



س- وما أبرز مؤشرات قطاع التأمين متناهي الصغر؟
ج- ارتفعت عدد شركات التأمين متناهي الصغر إلى 15 شركة، وزاد عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 بإجمالي أقساط 377 مليون جنيه.



وتقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.



س- وما أبرز التشريعات التأمين متناهي الصغر الجديدة؟
ج- تستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من خلال تضمن قانون التأمين
الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب، باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.



وتستهدف من التشريع تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.



كما أصدرت الرقابة المالية، قرارًا لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".



س- وما أحدث قرارات لتطوير التأمين متناهي الصغر؟
ج- رفعت هيئة الرقابة المالية، مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.














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