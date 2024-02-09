رسم وإلقاء وتمثيل.. إطلاق مواهبنا مستقبلنا لاكتشاف مواهب مصر بالمحافظات

MENAFN - Youm7) ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالمحافظات المصرية، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يعد كشافًا لمواهب مصر في مجالات الإلقاء والموسيقى والفن التشكيلي والأداء الحركي والتمثيل، حيث استقبل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فعاليات المسابقة على مدار يومين، والمنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة لرعاية المواهب.

جانب من المسابقة





وأكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة، أنه تم اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين في أقاليم مصر المختلفة في ضوء خطط وزارة الثقافة لدعم مراكز الموهوبين ورعايتهم وإعداد برامج تدريبية لصقل مواهبهم وخروج هذه المواهب للنور وأن تكون رافدًا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجالات الفنية المختلفة، وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع من البرامج التي تحرص الهيئة على دعمها لقدرته على اكتشاف المواهب المصرية الأصيلة ورعايتها وتقديمها للحياة الفنية والثقافية والتشكيلية.

خلال المسابقة





هذا وقد التقت اللجنة في مجال الإلقاء عدد 24 متقدما من الموهوبين الذين قدموا مجموعة من القصائد لعدد من كبار الشعراء المصريين والعرب في الفصحي والعامية منهم: صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودي، أحمد شوقي، نزار قباني، وغيرهم، وقد عبرت اللجنة عن ثنائها للمواهب المتميزة في هذا المجال.

خلال السابقة





كما قدم عدد من الموهوبين في مجال الرسم مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي تراوحت بين الرسم التعبيري وفن البورتريه والطبيعة الصامتة وقد أفصحت الأعمال عن تنوع فني فيما قدموه من لوحات ومن أعمال وبلغ عدد المتقدمين في هذا المجال 64 متقدما.





وفي اليوم الثاني جرى مقابلة للموهوبين في مجالات التمثيل، وقد بلغ عددهم 37 متقدما أما الأداء الحركي فقد شارك فيه 22 موهوبا، وتقدم لمجال الغناء والموسيقى 42 موهوبا، وقد حفلت المقابلات باكتشاف مواهب متميزة فى الغناء والإنشاد الديني والعزف على الآلات الوترية والأورج، كما عرض مجموعة من الأولاد والبنات مواهبهم في فنون الحركة والاستعراض.

الأطفال خلال المسابقة





تمت المقابلات بإشراف وحضور الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب وأحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، ولجنة المقابلة والاختيار المكونة من من د. أسامة محمد فى مجال الإلقاء، الفنان يوسف النقيب في مجال التمثيل، المايسترو محمد تعيلب في مجال الموسيقى والغناء، ومدير قصر الطفل داليا فارس.