فكرة جت على باله كانت نقطة تحول فى حياته.. ماذا خطر ببال نبيل فاروق؟

MENAFN - Youm7) أحد أعلام الأدب في مصر والوطن العربي، ذاع صيته من خلال كتاباته في مجال الأدب البوليسى والخيال العلمى، هو الدكتور نبيل فاروق ، الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 9 فبراير من عام 1956م، بمدينة طنطا.







لقد اهتم

الروائى نبيل فاروق بالقراءة منذ طفولته، وكان شغوفًا بها، حيث شجعه والده على ذلك، بدأت أولى محاولاته في الكتابة خلال المرحلة الإعدادية، كما انضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية، ليلتحق بعد ذلك بكلية الطب.

وقبل تخرجه من كلية الطب بعام حصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة النبوءة، وذلك عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد، القصة الأولى، في سلسلة كوكتيل 2000.

تخرج من كلية الطب عام 1980، وفي عام 1982، سافر إلى قِنا؛ للحصول على دورة تدريبية في العمل الإداري، ثم انتقل للعمل في بلدة أبو دياب.







كان دكتور نبيل كباقي شباب جيله، مبهورًا بالسينما الأجنبية، وأفلام الحركة والخيال العلمي، لكنه راح يفكر لماذا لم يُكتَب حتى الآن عن بطل عربي، بنفس القوة والشجاعة، لكنه عربي، يتحدث لغتنا، ويتحلى بقيمنا وأخلاقنا، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي، ويكون قدوة ومثلاً أعلى للشباب، وكانت تلك الفكرة. هي نقطة التحول في حياته.

في عام 1984، اشترك دكتور نبيل فاروق في مسابقة أطلقتها المؤسسة العربية الحديثة للكُتّاب الجدد، حيث شجعه أصدقاءه على خوض التجربة.. بل إن أحدهم أخذ منه القصة التي سيشارك بها، وقدمها بنفسه في المؤسسة، وبالفعل فاز في المسابقة بقصة "أشعة الموت"، وهي العدد الأول من سلسلة ملف المستقبل.. ولم يكتفِ بذلك، فبعد فوزه بالمسابقة، ألف قصة بعنوان: "الاختفاء الغامض"، وكانت بداية لأول سلسلة عربية في مجال المخابرات.. رجل المستحيل.. وتم نشر السلسلتين في صيف عام 1984.

وبعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل دكتور نبيل مهنة الطب؛ ليتفرغ للكتابة.. وفي شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة «جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم».

ألف نبيل فاروق العديد من السلاسل القصصية، والتي من أشهرها:

رجل المستحيل، ملف المستقبل، زهور، فارس الأندلس، كوكتيل 2000، سيف العدالة، الفريق صفر، المتخصصون، مسرح الجريمة، بالإضافة إلى الأعداد الخاصة، لسلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل.

كما ألف العديد من الكتب والروايات الاجتماعية والتي من بينها: رواية أرزاق، والمكونة من 4 أجزاء، الثورة، ظل الأرض، ويأتي الغد، ليه لا، كتاب رجل المستحيل وأنا، كما قام بكتابة المسلسل التليفزوني العميل 1001، والمسلسل الإذاعي، رجل المستحيل العملية شبل، بالإضافة إلى مشاركاته الأدبية في المجلات المصرية والعربية، إلى جانب مشاركته في ترجمة سلسلة روايات عالمية للجيب.

أما عن حياته العائلية، فقد تزوج بالدكتورة ميرفت راغب عام 1985، وأنجب منها أبناءه: شريف، وريهام، ونورهان.

وفي 9 من ديسمبر عام 2020، أصيب نبيل فاروق بنوبة قلبية مفاجئة، توفيَ على أثرها.. بعد أن حفر اسمه.. في قلوب محبيه.



