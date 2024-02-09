فكرة جت على باله كانت نقطة تحول فى حياته.. ماذا خطر ببال نبيل فاروق؟

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- Youm7) أحد أعلام الأدب في مصر والوطن العربي، ذاع صيته من خلال كتاباته في مجال الأدب البوليسى والخيال العلمى، هو الدكتور نبيل فاروق ، الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 9 فبراير من عام 1956م، بمدينة طنطا.
لقد اهتم
الروائى نبيل فاروق بالقراءة منذ طفولته، وكان شغوفًا بها، حيث شجعه والده على ذلك، بدأت أولى محاولاته في الكتابة خلال المرحلة الإعدادية، كما انضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية، ليلتحق بعد ذلك بكلية الطب.
وقبل تخرجه من كلية الطب بعام حصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة النبوءة، وذلك عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد، القصة الأولى، في سلسلة كوكتيل 2000.
تخرج من كلية الطب عام 1980، وفي عام 1982، سافر إلى قِنا؛ للحصول على دورة تدريبية في العمل الإداري، ثم انتقل للعمل في بلدة أبو دياب.
كان دكتور نبيل كباقي شباب جيله، مبهورًا بالسينما الأجنبية، وأفلام الحركة والخيال العلمي، لكنه راح يفكر لماذا لم يُكتَب حتى الآن عن بطل عربي، بنفس القوة والشجاعة، لكنه عربي، يتحدث لغتنا، ويتحلى بقيمنا وأخلاقنا، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي، ويكون قدوة ومثلاً أعلى للشباب، وكانت تلك الفكرة. هي نقطة التحول في حياته.
في عام 1984، اشترك دكتور نبيل فاروق في مسابقة أطلقتها المؤسسة العربية الحديثة للكُتّاب الجدد، حيث شجعه أصدقاءه على خوض التجربة.. بل إن أحدهم أخذ منه القصة التي سيشارك بها، وقدمها بنفسه في المؤسسة، وبالفعل فاز في المسابقة بقصة "أشعة الموت"، وهي العدد الأول من سلسلة ملف المستقبل.. ولم يكتفِ بذلك، فبعد فوزه بالمسابقة، ألف قصة بعنوان: "الاختفاء الغامض"، وكانت بداية لأول سلسلة عربية في مجال المخابرات.. رجل المستحيل.. وتم نشر السلسلتين في صيف عام 1984.
وبعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل دكتور نبيل مهنة الطب؛ ليتفرغ للكتابة.. وفي شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة «جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم».
ألف نبيل فاروق العديد من السلاسل القصصية، والتي من أشهرها:
رجل المستحيل، ملف المستقبل، زهور، فارس الأندلس، كوكتيل 2000، سيف العدالة، الفريق صفر، المتخصصون، مسرح الجريمة، بالإضافة إلى الأعداد الخاصة، لسلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل.
كما ألف العديد من الكتب والروايات الاجتماعية والتي من بينها: رواية أرزاق، والمكونة من 4 أجزاء، الثورة، ظل الأرض، ويأتي الغد، ليه لا، كتاب رجل المستحيل وأنا، كما قام بكتابة المسلسل التليفزوني العميل 1001، والمسلسل الإذاعي، رجل المستحيل العملية شبل، بالإضافة إلى مشاركاته الأدبية في المجلات المصرية والعربية، إلى جانب مشاركته في ترجمة سلسلة روايات عالمية للجيب.
أما عن حياته العائلية، فقد تزوج بالدكتورة ميرفت راغب عام 1985، وأنجب منها أبناءه: شريف، وريهام، ونورهان.
وفي 9 من ديسمبر عام 2020، أصيب نبيل فاروق بنوبة قلبية مفاجئة، توفيَ على أثرها.. بعد أن حفر اسمه.. في قلوب محبيه.
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