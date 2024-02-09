اكتشاف بقايا مطبخ يعود للعصور الوسطى أسفل قلعة ملكية فى بولندا

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار من جامعة آدم ميكيفيتش فى بوزنان ببولندا، طابقا سفليا داخل مبنى إدارة المتحف والذى تبين أنه جزء من بقايا المطبخ، وهو ليس مجرد مطبخ تقليدى، بل مطبخ ملكي، يرجع الباحثون تاريخ الغرفة التي تبلغ مساحتها 10 × 16 قدمًا إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، مؤكدين على أن المطبخ المكتشف هو الأقدم فى بولندا، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.
والمتحف عبارة عن قلعة ملكية تم انشائها عام 1249، وهى عبارة عن برج ومدخل مواجه للجنوب، وجميعها محاطة بسور، وقد تم إحراق القلعة وإعادة بنائها ونهبها وترميمها، وقد استخدمت أقسامها المتبقية بشكل مختلف كأرشيف حكومي ومكاتب حكومية، قبل أن تصبح الآن متحف الفنون التطبيقية.
وفي المطبخ الملكي المكتشف حديثا عثر فريق الآثار
على عمودًا قوطيًا ضخمًا، تبلغ أبعاده حوالي 9× 11 قدمًا، وتم تصميمه ليصبح موقد للمطبخ.
وفي الخارج، في فناء المبنى، حفر علماء الآثار خندقًا ضخمًا لفحص التضاريس، واكتشفوا أكثر من 6000 قطعة أثرية، بما في ذلك الفخار وعظام الحيوانات ، ويعود تاريخ الأشياء إلى القرن السادس عشر.
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