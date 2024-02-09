اكتشاف بقايا مطبخ يعود للعصور الوسطى أسفل قلعة ملكية فى بولندا

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار من جامعة آدم ميكيفيتش فى بوزنان ببولندا، طابقا سفليا داخل مبنى إدارة المتحف والذى تبين أنه جزء من بقايا المطبخ، وهو ليس مجرد مطبخ تقليدى، بل مطبخ ملكي، يرجع الباحثون تاريخ الغرفة التي تبلغ مساحتها 10 × 16 قدمًا إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، مؤكدين على أن المطبخ المكتشف هو الأقدم فى بولندا، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

والمتحف عبارة عن قلعة ملكية تم انشائها عام 1249، وهى عبارة عن برج ومدخل مواجه للجنوب، وجميعها محاطة بسور، وقد تم إحراق القلعة وإعادة بنائها ونهبها وترميمها، وقد استخدمت أقسامها المتبقية بشكل مختلف كأرشيف حكومي ومكاتب حكومية، قبل أن تصبح الآن متحف الفنون التطبيقية.

وفي المطبخ الملكي المكتشف حديثا عثر فريق الآثار

على عمودًا قوطيًا ضخمًا، تبلغ أبعاده حوالي 9× 11 قدمًا، وتم تصميمه ليصبح موقد للمطبخ.

وفي الخارج، في فناء المبنى، حفر علماء الآثار خندقًا ضخمًا لفحص التضاريس، واكتشفوا أكثر من 6000 قطعة أثرية، بما في ذلك الفخار وعظام الحيوانات ، ويعود تاريخ الأشياء إلى القرن السادس عشر.