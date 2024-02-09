متحف بهولندا يعرض لوحة لـ فان جوخ تعرضت للسرقة خلال وباء كورونا.. شاهدها

MENAFN - Youm7) قرر متحف جرونينجر، فى روتردام، بهولندا، عرض لوحة الفنان العالمى فنسنت فان جوخ ، التي تحمل عنوان "حديقة الربيع"، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

ولوحة "حديثة الربيع" تعرضت للسرقة فى عام 2020، من متحف سينجر لارين للفنون بهولندا، خلال غلق المتحف

بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائى، واستغل اللصوص فرضة غلق أبواب المتحف، وقاموا بكسر الأبواب الزجاجية وسرقوا لوحة حديقة الربيع.

لوحة الربيع

وبعد ثلاث سنوات، تم إعادة اللوحة في حقيبة زرقاء إلى محقق فني هولندي، وما زالت الأضرار الناجمة عن السرقة مرئية، تم تسليم اللوحة إلى المحقق

آرثر براند

في حقيبة إيكيا بعد أكثر من ثلاث سنوات، وسيتم عرضها للجمهور اعتبارًا من 29 مارس فى متحف جرونينجر ، بعد الترميم، ولكن يمكن رؤية خدش أبيض ناتج عن السرقة في الجزء السفلي من اللوحة القماشية المرسومة عام 1884 والتي تحمل عنوان "حديقة الربيع".

وانتهى "فان جوخ" من وضع اللمسات الأخيرة للوحته عام 1884 فى الوقت الذى كان يقيم فيه فى منزل والده فى "نيونين"، حيث كان يعمل فى الأبرشية الخاصة بالمنطقة فى ذلك الوقت.

وتُعد الحدائق ووجهات الشوارع من أكثر المشاهد التى تناولها "فان جوخ" فى لوحاته، حيث تظهر لوحة "حديقة الربيع" منظراً لبرج كنيسة القرية القديمة، ويعتقد أنه أحد أقدم الأعمال التى رسمها فان جوخ أثناء تواجده فى نيونين.