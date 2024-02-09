متحف بهولندا يعرض لوحة لـ فان جوخ تعرضت للسرقة خلال وباء كورونا.. شاهدها

(MENAFN
- Youm7) قرر متحف جرونينجر، فى روتردام، بهولندا، عرض لوحة الفنان العالمى فنسنت فان جوخ ، التي تحمل عنوان "حديقة الربيع"، وذلك خلال شهر مارس المقبل.
ولوحة "حديثة الربيع" تعرضت للسرقة فى عام 2020، من متحف سينجر لارين للفنون بهولندا، خلال غلق المتحف
بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائى، واستغل اللصوص فرضة غلق أبواب المتحف، وقاموا بكسر الأبواب الزجاجية وسرقوا لوحة حديقة الربيع.
لوحة الربيع
وبعد ثلاث سنوات، تم إعادة اللوحة في حقيبة زرقاء إلى محقق فني هولندي، وما زالت الأضرار الناجمة عن السرقة مرئية، تم تسليم اللوحة إلى المحقق
آرثر براند
في حقيبة إيكيا بعد أكثر من ثلاث سنوات، وسيتم عرضها للجمهور اعتبارًا من 29 مارس فى متحف جرونينجر ، بعد الترميم، ولكن يمكن رؤية خدش أبيض ناتج عن السرقة في الجزء السفلي من اللوحة القماشية المرسومة عام 1884 والتي تحمل عنوان "حديقة الربيع".
وانتهى "فان جوخ" من وضع اللمسات الأخيرة للوحته عام 1884 فى الوقت الذى كان يقيم فيه فى منزل والده فى "نيونين"، حيث كان يعمل فى الأبرشية الخاصة بالمنطقة فى ذلك الوقت.
وتُعد الحدائق ووجهات الشوارع من أكثر المشاهد التى تناولها "فان جوخ" فى لوحاته، حيث تظهر لوحة "حديقة الربيع" منظراً لبرج كنيسة القرية القديمة، ويعتقد أنه أحد أقدم الأعمال التى رسمها فان جوخ أثناء تواجده فى نيونين.
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