أحمد حسنين باشا.. أبرز كتب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 9 فبراير من عام 1946م، رحل عن عالمنا أحمد حسنين باشا ، الذى شغل رئيس الديوان الملكى، فى عهد الملك الفاروق، إثر حادث تصادم، في حادث قتل غامض لم يُعرف إلى الآن من المسئول عنه، وإن حامت الشكوك حول بعض أفراد الأسرة المالكة.







كان حسنين باشا محبًّا للمغامرة والتجربة، حيث أراد أن يكون في شبابه طيَّارًا فقاد بنفسه طائرة من إنجلترا إلى إيطاليا، وحاول الطيران إلى مصر ولكنه لم ينجح. كذلك شُغف بالصحراء واستكشافها والارتحال إليها، فقام بالسفر في بعثتين استكشافيتين لصحاري ليبيا جمع فيهما العديد من الملاحظات العلمية عن طبائع وعادات القبائل والبدو الذين يسكنون تلك الصحراء. كذلك قام بجمع بعض العينات الصخرية من أجل دراسة تلك الصحراء جيولوجيًّا. كما كان له الفضل في اكتشاف بعض الواحات الصحراوية بمصر كواحتي أركينو والعوينات، وألف عنها كتابًا بالإنجليزية أسماه: "الواحات المفقودة".







كما كتب أحمد حسنين باشا كتاب "في صحراء ليبيا"، والذى عام ١٩٢٣م، وصدر حديثا عن مؤسسة هنداوي عام 2014، ومن أجواء الكتاب: يصعب على المرء أن لا يفتتن بالصحراء بما تثيره في النفس من خيال وما توقظه في الوجدان من مشاعر، يجذبنا صمتها البليغ على الرغم ممَّا شهدته رمالها من حوادث وقصص، وقد حاول الإنسان دومًا أن يسبر غورها ويكتشف أسرارها ملبيًا نداءها الخفي؛ فتعددت الرحلات الاستكشافية في أنحائها رغم خطورتها.





صحراء ليبيا











ويرصد الكتاب أولى الرحلات العلمية الهادفة التي قام بها شخص مصري هو "أحمد محمد حسنين باشا" إلى الصحاري الليبية المتاخمة لحدود مصر الغربية، ليقدم لنا دراسة قيمة عن البيئة الصحراوية وأهلها وطبائعهم الاجتماعية وصفاتهم الأنثربولوجية، كما حرص على جلب بعض من النماذج الصخرية الموجودة بجبالها، فكانت لرحلته نتائج علمية أيضًا في مجال الجيولوجيا؛ ليقدم لنا في النهاية عملًا علميًّا بأسلوب أدبي شيق.