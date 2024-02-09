Saturday, 10 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على أول طفلة روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعى فى العالم

2/9/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) كشف علماء من معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام (BIGAI) عن تونج تونج، الذى يعنى "الفتاة الصغيرة"، وهو لقب أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، ووفقًا لمبتكريها، يمكن لطفلة الذكاء الاصطناعي تكليف نفسها بمهام والتعلم بشكل مستقل واستكشاف بيئتها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الأمر يبدو مثل حبكة فيلم الخيال العلمي The Creator، إلا أن مهندسي تونج تونج Tong Tong يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكنه حتى تجربة المشاعر.





طفلة الذكاء الاصطناعى


تم الكشف عن Tong Tong في معرض حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام الذي أقيم في بكين في نهاية شهر يناير.



على عكس الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ربما شاهدتها في أفلام مثل Terminator، فإن Tong Tong ليس له شكل مادي.



وبدلاً من ذلك، فإن كيان الذكاء الاصطناعي موجود ويعمل ضمن بيئة افتراضية يمكن التفاعل معها.



يقول منشئوها إن تونج تونج يعرض ذكاء وقدرات طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات.



وبحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد تمكن زوار المؤتمر من التحدث مع تونج تونج وإسناد المهام إليه، على سبيل المثال، قد يؤدي مطالبة Tong Tong بالترتيب إلى قيام الذكاء الاصطناعي بإصلاح إطار صورة ملتوي.



إذا كانت الصورة مرتفعة جدًا، فسيجد الذكاء الاصطناعي كرسيًا حتى يتمكن من الوصول إليه دون مساعدة خارجية.



كما أنه في هذه الأثناء، إذا كان هناك حليب مسكوب بشري داخل الغرفة الافتراضية، كانت تونج تونج قادرة على استنتاج أن هذا يحتاج إلى ترتيب وستجد منشفة لتنظيفه بها.



ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر تميزًا في Tong Tong هي قدرتها على تعيين المهام ذاتيًا.



ولا تستجيب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT أو Bard من Google، إلا للمهام التي يحددها لها عملاء بشريون ولن تتصرف ما لم يُطلب منها ذلك صراحةً، وهذا يعني أنه حتى الروبوتات الأكثر تقدمًا لا تعمل بطريقة مستقلة حقًا.
















MENAFN09022024000132011024ID1107834219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث