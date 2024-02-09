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مكالمات الذكاء الاصطناعي تصبح غير قانونية في الولايات المتحدة

2/9/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت المكالمات الآلية "Robocall" والبريد العشوائي التي تتضمن أصواتًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير قانونية الآن رسميًا فى أمريكا، وذلك بموجب حكم بالإجماع من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية، حيث اكتسبت هذه الظاهرة الاهتمام الشهر الماضي عندما حث انتحال شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن الناس على عدم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وعد الحكم الجديد، بمنح "المدعين العامين للدولة في جميع أنحاء البلاد أدوات جديدة لملاحقة الجهات الفاعلة السيئة التي تقف وراء هذه المكالمات الآلية".



وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنورسيل في بيان صحفي: "تستخدم الجهات الفاعلة السيئة الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في مكالمات آلية غير مرغوب فيها لابتزاز أفراد الأسرة الضعفاء، وتقليد المشاهير، وتضليل الناخبين".



وأوضحت روزنوورسيل: "سيكون لدى المدعين العامين بالولاية الآن أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه والتأكد من حماية الجمهور من الاحتيال والمعلومات المضللة".



سيوسع حكم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأنشطة التي يمكن للمدعين العامين متابعتها بموجب قانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA)، والذي يعد حاليًا القانون الأساسي الذي يسمح للسلطات بالمساعدة في الحد من المكالمات غير المرغوب فيها.



لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قالت أيضًا إنها تسعى إلى متابعة حالات الاستخدام الخاصة بها للذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام برنامج التعرف على الأنماط في محاولة للتعرف على المكالمات الآلية غير القانونية قبل أن تصل إلى المستهلكين عبر الهاتف.














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