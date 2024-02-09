Saturday, 10 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكم على مهندس سابق فى أبل بالسجن والغرامة بتهمة سرقة تكنولوجيا السيارات

2/9/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) حُكم على شياو لانج تشانج، الموظف السابق في شركة أب ، الذي أقر بأنه مذنب بسرقة معلومات حول تطوير السيارة ذاتية القيادة للشركة، بالسجن لمدة 120 يومًا يليها إطلاق سراح تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، وتم القبض على تشانج في عام 2018 في مطار سان خوسيه الدولي بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الصين، ودفع في البداية بأنه غير مذنب حتى غير لهجته في عام 2022 واعترف بسرقة أسرار تجارية.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"،
فإنه بالإضافة إلى قضاء بعض الوقت خلف القضبان، يتعين عليه أيضًا دفع تعويضات تصل إلى 146.984 دولارًا، وفقًا لوثيقة المحكمة الخاصة بالحكم عليه والتي اطلع عليها موقع 9to5Mac لأول مرة.



عمل الموظف السابق في شركة Apple كمهندس أجهزة في مبادرة المركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الشركة منذ عقد من الزمن والتي تحمل الاسم الرمزي Project Titan.



بناءً على شكوى شركة أبل، نقل تشانج وثيقة مكونة من 25 صفحة تحتوي على مخططات هندسية للوحة دوائر للسيارة ذاتية القيادة للشركة إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجته عبر AirDrop.



كما قام أيضًا بحفظ نسخة من الأدلة الفنية التي تصف النموذج الأولي لشركة Apple لهذا الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى سرقة لوحات الدوائر وخادم
من مختبرات التطوير التابعة للشركة.



استقال Zhang من شركة Apple بعد إجازة أبوة ورحلة إلى الصين، وأخبر صانع iPhone أنه سيعمل في البلاد لصالح شركة XPeng Motors.



وبحسب ما ورد أدى ذلك إلى إجراء تحقيق، نظرًا لأن XPeng تعمل أيضًا على تقنية القيادة الذاتية، والتي كشفت أنه تم القبض على Zhang على كاميرا المراقبة وهو يأخذ أجهزة من مختبرات Apple وينقل الملفات إلى كمبيوتر زوجته.




ومن المتوقع أن يسلم نفسه بحلول 19 يونيو، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى منشأة ذات الحد الأدنى من الأمن في أقرب مكان ممكن من منزله في سان خوسيه، كاليفورنيا.



ظلت شركة أبل تعمل على إنتاج سيارة ذاتية القيادة منذ عقد من الزمن، لكنها لم تطلق بعد منتجًا يمكن للمستهلكين شراؤه.



أفاد مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن الشركة غيرت خططها وتقوم الآن بتطوير سيارة كهربائية مثل سيارة تسلا بدلاً من سيارة ذاتية القيادة كاملة.



كما أن من المتوقع الآن ظهور سيارة Apple Car التي طال انتظارها لأول مرة في موعد لا يتجاوز عام 2028.












MENAFN09022024000132011024ID1107834217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث