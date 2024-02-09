Saturday, 10 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تضيف ميزة تعديل الصور لـ Copilot.. كل ما تحتاج معرفته

2/9/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) أضافت مايكروسوفت تحديثًا مهمًا إلى نظامها الأساسي المساعد للذكاء الاصطناعي Copilot، فبعد مرور عام على إطلاقه، تلقى مايكروسوفت Copilot إصلاحًا شاملاً للتصميم تدعي الشركة أنه سيضيف "شكلًا ومظهرًا مبسطًا" إلى النظام الأساسي.




كوبلت




حيث تضيف الواجهة الجديدة دائرة تعرض اقتراحات سريعة لمساعدة المستخدمين على فهم إمكانيات أداة الذكاء الاصطناعي، وأصبحت واجهة المستخدم الجديدة مرئية الآن على موقع الويب وعلى تطبيقي Copilot Android وiOS، وفي الوقت نفسه، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الآن تحرير الصور التي تم إنشاؤها بواسطته.



وأعلنت الشركة عن التحسينات عبر منشور بالمدونة وكشفت أن Copilot سيحتوي الآن على واجهة مُجددة، وعلى موقع الويب، تبدو الصفحة الرئيسية أكثر وضوحًا مع وجود شعار Copilot واحد في الأعلى متبوعًا بدائرة مرئية تعرض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مطالبات نصية حول الصور.



وفي الأسفل، تحصل على حقل النص لطرح استفساراتك، وذكرت الشركة: "اليوم عندما تزور Copilot، ستشاهد شكلًا وإحساسًا أكثر انسيابية مصممًا لمساعدتك على إحياء أفكارك واكتساب فهم للعالم بسهولة أكبر".



إلى جانب الواجهة المعاد تصميمها، أضافت مايكروسوفت أيضًا أداة جديدة إلى Copilot تسمى Designer والتي يمكنها إجراء تحرير مباشر على الصور التي تم إنشاؤها، ويتيح ذلك للمستخدمين تخصيص الصورة أو إجراء تغييرات عليها دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة، ويمكن لأداة التحرير تمييز كائن ما وتحسين الألوان وطمس الخلفية وإعادة تصور الصورة بأسلوب فني مختلف. كل هذه الميزات متوفرة في الإصدار المجاني من الأداة.



كما سيتمكن مشتركو Copilot Pro من تغيير حجم الصور وتجديدها بين المربع والأفقي دون مغادرة الدردشة، بالإضافة إلى الإمكانيات المذكورة أعلاه. وأضاف عملاق التكنولوجيا: "سنطرح قريبًا مصممنا الجديد GPT داخل Copilot، والذي يوفر لوحة غامرة ومخصصة داخل Copilot حيث يمكنك تصور أفكارك".












MENAFN09022024000132011024ID1107834216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث