منصة X تستضيف سلسلة أسبوعية جديدة للمصارعة بعنوان WWE Speed

MENAFN - Youm7) غيرت WWE منصات البث الخاصة بها مؤخرًا، مع أحدث التطورات القادمة عبر شراكة مع منصةX ، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ووقع الثنائي عقدًا لمدة عامين لسلسلة أسبوعية جديدة يسمى WWE Speed، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، سيكون العرض حصريًا لـ X وسيتضمن مباريات محددة المدة تدوم أقل من خمس دقائق.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه من المقرر أن يشارك المصارعون المشهورون في WWE Speed، وتتمثل الخطة في أن يتم تصوير العرض مع جمهور الاستوديو، مع بث حلقات جديدة كل أسبوع، بدءًا من هذا الربيع.

سيكون WWE Speed هو أحدث عرض رياضي على X، وقد بثت المنصة محتوى حصريًا بالشراكة مع Fox خلال كأس العالم FIFA الأخير، وستعمل هذا العام مع NBC Universal لبث المقاطع خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

أما بالنسبة لعالم WWE، فإن X ليست الشركة الوحيدة التي تشارك في الحدث، تأتي هذه الأخبار في أعقاب استحواذ Netflix مؤخرًا على العرض الرئيسي لـ WWE، Monday Night Raw، مقابل 5 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.



تتضمن الصفقة عروضًا أسبوعية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والمزيد، إلى جانب بث عروض WWE NXT وSmackDown في بلدان خارج الولايات المتحدة، وسيتمكن الجمهور الدولي أيضًا من الوصول إلى الأفلام الوثائقية والعروض الجديدة والمزيد من المسلسلات الأصلية بدءًا من العام المقبل.

ومن المحتمل أن يضطر مستخدمو Netflix في الولايات المتحدة إلى الانتظار بعض الوقت للوصول إلى المزيد من برامج WWE.