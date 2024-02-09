Saturday, 10 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة X تستضيف سلسلة أسبوعية جديدة للمصارعة بعنوان WWE Speed

2/9/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) غيرت WWE منصات البث الخاصة بها مؤخرًا، مع أحدث التطورات القادمة عبر شراكة مع منصة
X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ووقع الثنائي عقدًا لمدة عامين لسلسلة أسبوعية جديدة يسمى WWE Speed، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، سيكون العرض حصريًا لـ X وسيتضمن مباريات محددة المدة تدوم أقل من خمس دقائق.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه من المقرر أن يشارك المصارعون المشهورون في WWE Speed، وتتمثل الخطة في أن يتم تصوير العرض مع جمهور الاستوديو، مع بث حلقات جديدة كل أسبوع، بدءًا من هذا الربيع.

سيكون WWE Speed هو أحدث عرض رياضي على X، وقد بثت المنصة محتوى حصريًا بالشراكة مع Fox خلال كأس العالم FIFA الأخير، وستعمل هذا العام مع NBC Universal لبث المقاطع خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

أما بالنسبة لعالم WWE، فإن X ليست الشركة الوحيدة التي تشارك في الحدث، تأتي هذه الأخبار في أعقاب استحواذ Netflix مؤخرًا على العرض الرئيسي لـ WWE، Monday Night Raw، مقابل 5 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.


تتضمن الصفقة عروضًا أسبوعية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والمزيد، إلى جانب بث عروض WWE NXT وSmackDown في بلدان خارج الولايات المتحدة، وسيتمكن الجمهور الدولي أيضًا من الوصول إلى الأفلام الوثائقية والعروض الجديدة والمزيد من المسلسلات الأصلية بدءًا من العام المقبل.

ومن المحتمل أن يضطر مستخدمو Netflix في الولايات المتحدة إلى الانتظار بعض الوقت للوصول إلى المزيد من برامج WWE.







MENAFN09022024000132011024ID1107834215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث