بوتين نريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات



العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا لم أتحدث مع الرئيس بايدن منذ فبراير 2022 لكن هناك اتصالات معينة بين موسكو وواشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات.

وقال بوتين خلال مقابلة في موسكو مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، إن " روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا".

واعتبر الرئيس الروسي أن:"العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا".

ورداً على سؤال حول أثر العقوبات على روسيا، قال بوتين إن بلاده أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا خلال عام 2023 "رغم العقوبات والأدوات الأميركية التي لا تجدي نفعا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يتحدث مع نظيره الأميركي جو بايدن منذ فبراير 2022، مستدركاً بأن "هناك اتصالات معينة بين موسكو وواشنطن"، ومضيفاً:" كانت بيني وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علاقة شخصية".

وبين أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا.

وأردف: حلف الناتو توسع 5 مرات شرقاً بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد. والحلف رفض انضمامنا إليه لأنه كان يخشى من روسيا قوية.

وتابع: "الغرب بدأ يدرك استحالة الهزيمة الإستراتيجية لروسيا. والغرب يخشى من الصين القوية أكثر مما يخشى من روسيا القوية".

ورداً على سؤال بشأن مدى تحقيق موسكو أهدافها من الحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية".

وقال بوتين إن غزو بولندا أو لاتفيا "امر غير وارد، فليس لدينا مصلحة للقيام بهذا الأمر"، مؤكداً "لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا (المجر) بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا".

الجدير بالذكر أن تاكر كارلسون نشر مقطع فيديو أعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس بوتين، وأصبح أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي على حد سواء، حيث حقق مقطع الفيديو له، مع خلفية أبراج الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، 5.2 ملايين مشاهدة خلال ساعة واحدة وقت نشره.

وأوضح كارلسون أن هذه المقابلة أجريت لأن "الشعب الأميركي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا".

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن المقابلة التي أجراها الرئيس بوتين مع الصحافي كارلسون لن تؤثر على الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وأوضح كيربي ان"قيادة مجلس النواب تؤيد بقوة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مدى تأثير المقابلة التلفزيونية عليهم".

وأضاف: "هناك دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا في الولاياتالمتحدة".