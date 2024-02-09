نتائج متقاربة وأداء أفضل من المتوقع لمرشحي عمران خان في انتخابات باكستان

MENAFN - Al-Anbaa) بدت النتائج متقاربة جدا في باكستان بين المرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان، وحزب منافسه نواز شريف الجمعة إلا أن بطء فرز الأصوات زاد من الشكوك حول احتمال التلاعب بنتائجها لغير صالحهم.

ومنعت «حركة الإنصاف الباكستانية» التي يتزعمها خان من خوض انتخابات الخميس كحزب. إلا ان نتائج رسمية أظهرت فوز مرشحين مستقلين مرتبطين بالحركة بـ 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية أي أقل بمقعد واحد من حزب الرابطة الإسلامية بزعامة شريف.

وتظهر تعدادات غير رسمية لمحطات التلفزة المحلية تقدم حزب حركة الانصاف في دوائر عدة متبقية، إلا ان اللجنة الانتخابية الباكستانية أعلنت فقط 53 نتيجة بعد 17 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع.

ويفيد مراقبون أن شريف (74 عاما) الذي عاد إلى باكستان بعدما أمضى أربع سنوات في منفاه اللندني، يحظى على ما يبدو بدعم الجيش. ومن شأن فوز حزبه أن يتيح له قيادة البلاد للمرة الرابعة.

وقالت سارة خان أستاذة العلوم السياسية في جامعة يال الأميركية لوكالة فرانس برس «شعور الثقة (بالنتيجة النهائية للاقتراع) تلاشى مبكرا» مع تحقيق المرشحين المرتبطين بحزب خان نتائج أفضل من المتوقع.

وأضافت «هذا ليس بالتأكيد الاعتقاد المحدد مسبقا الذي كان ينتظره الجميع».

وقبل إعلان أولى النتائج، قال المسؤول في حركة الانصاف عمر أيوب خان لوسائل الإعلام إنه على ثقة أن حزبه «سيكون قادرا على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بغالبية الثلثين».

إلا ان حزب نواز شريف يبقى في موقع جيد للفوز بإقليم بنجاب الأكثر تعدادا للسكان في البلاد ويضم أكثر من نصف الناخبين على ما قالت الناطقة باسمه مريم اورانغزيب.

والفائز في هذا الإقليم عادة ما يكون في موقع قوة لتولي رئاسة الحكومة.

وتعزى الصعوبات النسبية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى توليه السلطة بقيادة شهباز شريف شقيق نواز بعد الإطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء بفضل مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022.

ويسجل حزب الشعب الباكستاني الذي شارك في هذه الحكومة لكنه نأى عن حزب نواز شريف منافسه التاريخي خلال الحملة، نتائج أفضل من المتوقع أيضا مع حصوله على 15 مقعدا بحسب اللجنة الانتخابية.

وتحدث زعيم الحزب بيلاول بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت العام 2007، عن نتائج «مشجعة جدا».

وأشارت اللجنة بداية إلى وجود «مشاكل في الانترنت» لتبرير البطء في النتائج. إلا ان وزارة الداخلية قالت في بيان إنه ناجم عن «تدابير احترازية متخذة لضمان الأمن المطلق» لعملية الفرز.