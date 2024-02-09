ترامب يعزز أفضليته بعد فوز سهل بالانتخابات التمهيدية في نيفادا

MENAFN - Al-Anbaa) عزز الرئيس السابق دونالد ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، بتحقيقه فوزا سهلا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا الخميس.

وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج الأولية أن الرئيس السابق حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس. وأكدت شبكات التلفزة الأميركية أن ترامب حصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية.

وكانت هذه عملية الاقتراع التمهيدية الثانية للجمهوريين في نيفادا خلال أسبوع.

وأقيم اقتراع عادي الثلاثاء حلت فيه المنافسة الجدية الوحيدة لترامب، نيكي هايلي، ثانية في خيارات المقترعين خلف «لا أحد من هؤلاء المرشحين»، وهو ما يعد ضمنيا تصويتا لصالح ترامب، الا أن هذا التصويت لن يتم أخذه في الحسبان، اذ أن اللجنة المحلية للحزب الجمهوري أكدت منذ أشهر أن أصوات المندوبين ستحتسب بناء على التصويت الذي أجري الخميس.

ويتقدم ترامب بفارق كبير على هايلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية التي تتحدر منها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشددت هايلي الأربعاء على أنها لن تنسحب من السباق على رغم أن نتيجته تبدو محسومة لصالح ترامب.

وقالت أمام مهرجان انتخابي في كاليفورنيا ليل الأربعاء «أنا باقية على المدى الطويل»، مضيفة «سيكون الأمر فوضويا، ومؤلما، وسيترك بعض الكدمات، لكن في نهاية المطاف، أنا لا أمانع تلقيها اذا كنتم إلى جانبي».

ورأى ترامب أن استمرار هايلي في السباق الجمهوري لا يثير امتعاضه.

وقال الخميس «لا أعرف لماذا تواصل (الترشح)، لكن دعوها تقوم بذلك»، مضيفا «لا أكترث لذلك فعلا».

وتابع «أعتقد أن ذلك سيئ للحزب. أعتقد أنه سيئ بالنسبة إليها».

وأجريت الخميس كذلك انتخابات المجالس الشعبية في الجزر العذراء الأميركية. وعلى رغم أنها ليست ولاية ولن يكون لها دور حاسم في الانتخابات المقررة في نوفمبر، الا أن هذه الجزر تشارك في اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفاز ترامب بأصوات الحزب بهامش ثلاثة مقابل واحد لصالح هايلي، ما منحه كل المندوبين المتوافرين للمؤتمر العام للحزب المقرر في ويسكونسن في يوليو المقبل، والذي سيتم خلاله اختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات في مواجهة المرشح الديموقراطي الذي يرجح أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن.