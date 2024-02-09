قلق وترقب بين النازحين لهجوم إسرائيلي على رفح وبايدن يقر الرد العسكري على حماس في غزة مفرط

MENAFN - Al-Anbaa) يخشى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا إلى رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وقوع «مجازر» بحال نفذت إسرائيل تهديداتها بشن عملية عسكرية في المدينة في إطار حربها مع حماس، مع انعدام الخيارات المتبقية أمامهم.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاول أنه أمر الجيش بـ«التحضير» لهجوم على رفح القريبة من الحدود مع مصر، والتي باتت تستضيف أكثر من مليون شخص في ظل الدمار الواسع والمعارك في شمال القطاع ووسطه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر.

وقال عادل الحج الذي نزح إلى رفح من مخيم الشاطئ في شمال القطاع «منذ أن هدد نتنياهو ونحن قلقون من أي اجتياح.. ستكون هناك مجازر».

وأضاف الرجل الأربعيني لوكالة فرانس برس «هناك أعداد كبيرة من النازحين والوضع صعب لا يوجد طعام ولا مياه الآن»، سائلا «ماذا لو حدث اجتياح لرفح، أين سنذهب؟ لا يوجد أصلا مكان في رفح للنازحين.. أنا أعيش في خيمة».

وتكتظ المناطق الغربية لرفح بالنازحين الذين نصبوا الخيم وهياكل من أنابيب معدنية أو عصي وأغصان. ونصبت بعض الخيم على أعمدة صغيرة من الخشب غطيت بالنايلون أو القماش.

وآثر العديد من النازحين البقاء في غرب المدينة القريب من البحر، خشية تعرضها لاجتياح من الجهة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ويوضح موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) طلب عدم كشف اسمه «لاحظنا في الأيام الأخيرة أن النازحين يفضلون النزوح من المناطق الشرقية الجنوبية في رفح باتجاه المناطق الغربية.. يعتقدون أن أي اجتياح سيبدأ من شرق رفح».

ومن هؤلاء أم أحمد البرعي (59 عاما) وهي نازحة من مخيم الشاطئ تقيم مع بناتها الأربع وثلاثة من أحفادها في هيكل من النايلون قرب مستشفى قطر الذي لم يكتمل بناؤه في غرب رفح.

وتقول «كنت مع بناتي في بلدة الزرايدة ثم نزحنا إلى خان يونس ثم جئنا لمنطقة خربة العدس (في شمال شرق) رفح، وجئنا إلى المستشفى القطري عند أختي وعائلتها لأن نتنياهو هدد بعملية في رفح».

وتضيف «لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة، واذا هجموا على رفح سوف ترتكب مجازر كبيرة وإبادة.. لا أعرف إذا كنا سنستطيع الهروب إلى مصر أم ستصل إلينا المجازر».

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مساء الخميس أن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد اسرائيل كان ردا «مفرطا».

وقال بايدن ردا على سؤال بشأن وضع غزة «الرد في غزة.. كان مفرطا». وأضاف «يعاني العديد من الأبرياء من المجاعة. العديد من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون. يجب أن يتوقف ذلك».

وذكر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 27947 شخصا مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش الإسرائيلي ارتكب «13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال 24 ساعة».

وأضاف البيان أن ذلك يرفع حصيلة «العدوان الإسرائيلي إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي».

من جهته قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لقناة «الجزيرة»، ان غزة الآن تشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية بالنسبة للأطفال.

وأضاف، هناك غياب لأي منطقة آمنة في غزة ولا بد أن يتم توفير الماء والمأوى للمدنيين، مؤكدا ان أهل غزة يريدون العودة إلى بيوتهم لكن نتساءل هل هناك بيوت يمكن العودة إليها؟.

واضاف ان القيود المفروضة تصعب علينا القيام بعملنا في قطاع غزة.