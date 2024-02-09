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الرياض تستضيف اجتماعا تشاوريا لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

2/9/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت مدينة الرياض اجتماعاً تشاورياً لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك بدعوة من وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان.
وضم الاجتماع كلا من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، ووزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان، ان الوزراء اكدوا على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم كل الداعمين لها على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، و رفضهم القاطع لكل عمليات التهجير القسري.

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