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كيم جونغ أون يتوعد بالقضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم

2/9/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في ظل انخفاض العلاقات بين الجارتين إلى مستويات جديدة.
وقال كيم جونغ أون «إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا، فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليهم»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية».
وأضاف أن «السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات».
وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع لمناسبة ذكرى تأسيس جيش البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الجمعة كيم ممسكا بيد ابنته الصغرى جو آي التي يقول بعض المحللين إنه يجري إعدادها لتكون الزعيمة المقبلة للبلد المعزول.
وأظهرت الصور أيضا الاثنين يسيران وسط هتافات حماسية أطلقها جنود يرتدون الزي الرسمي، فضلا عن التقاطهما صورا مع قادة الجيش. وقال كيم إن قرار بيونغ يانغ الأخير بتعريف سيئول على أنها العدو الرئيسي لبلاده كان إجراء صحيحا.
وأضاف إن «قرار تعريف الدمى الكورية (الجنوبية) على أنهم الدولة المعادية الرقم واحد والعدو الذي لا يتغير» و«احتلال أراضيهم وإسقاطها في حال الطوارئ، هو من أجل الأمن الأبدي لبلادنا» وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية للأنباء.

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