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الأمم المتحدة استمرار الحرب في السودان يهدد حياة عشرات آلاف الأطفال

2/9/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب الدائرة في السودان قد تتسبب في سوء التغذية الشديد بالنسبة إلى أكثر من 700 ألف طفل العام الحالي، محذرة من أن عشرات الآلاف قد يموتون في غياب مساعدات إضافية كبيرة.
وحضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) العالم على التوقف عن غض النظر عن الكارثة التي أحدثتها الحرب الأهلية الدائرة منذ عشرة شهور.
وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيڤ إن «تداعيات الحرب تعني أن أكثر من 700 ألف طفل سيعانون على الأرجح من أكثر أشكال سوء التغذية تسببا للموت هذا العام».
وأفاد إلدر الذي عاد للتو من زيارة للسودان «لن يكون بإمكاننا علاج أكثر من 300 ألف منهم من دون تحسين إمكان الوصول إليهم وفي غياب الدعم الإضافي».
وتابع «سيموت عشرات الآلاف على الأرجح».
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، اذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
ويعني تفاقم سوء التغذية إضافة إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا أن الأطفال يموتون بالفعل.
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم المكتظ للنازحين في دارفور.
وتسببت الحرب بإحدى أكبر أزمات النزوح في العالم إذ فر حوالي ثمانية ملايين شخص من منازلهم، نصفهم أطفال.
وأشار إلدر إلى أن ذلك يعادل «13 ألف طفل كل يوم على مدى 300 يوم».

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