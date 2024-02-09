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نتنياهو يطلب من الجيش خطة لإجلاء المدنيين من رفح رغم معارضة واشنطن

2/9/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش وضع خطة لاجلاء المدنيين من رفح حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان انه «يستحيل تحقيق هدف الحرب من دون القضاء على حماس وترك أربع كتائب للحركة في رفح. على العكس، من الواضح أن أي نشاط عسكري كثيف في رفح يتطلب ان يخلي المدنيون مناطق القتال».
وأضاف البيان «في هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوات والمسؤولين الأمنيين الاسرائيليين بتقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب حماس في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة».
جاء ذلك رغم تحذير واشنطن من وقوع «كارثة» في رفح، مؤكدة أنها لا تؤيد عملية «من دون تخطيط جدي» تقوم به اسرائيل لحماية المدنيين.
وبعدما ركز الجيش الاسرائيلي عملياته في مدينة غزة (شمال) ثم في خان يونس (جنوب)، أمر نتانياهو قوا بالتحضير لهجوم على رفح في اقصى جنوب القطاع المدمر.
في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى الأمل الذي يديره في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر في بيان «قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الأمل وشرعت بتفتيشه. ونواجه صعوبة بالتواصل مع طواقمنا داخل المستشفى حيث إنهم لا يستجيبون عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي علما ان كافة وسائل الاتصالات هناك مقطوعة منذ حوالي شهر».
وأظهر مقطع ڤيديو نشرته المنظمة مسعفا ينقل مسنة عبر أحد الشوارع المتضررة على سرير المستشفى.
وبحسب الهلال الأحمر، كان نحو 40 نازحا و80 مريضا و100 موظف ما زالوا موجودين بعد عملية الإخلاء.
وتم إجلاء 8 آلاف شخص الإثنين الماضي من مستشفى الأمل، بحسب ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويعد مستشفى الأمل أحد أهم المستشفيات في المدينة إلى جانب مستشفى ناصر المحاصر أيضا بسبب القتال.
ولم تبق مستشفيات تعمل بشكل كامل في القطاع، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، بينما يعمل نحو ثلثها بطاقة محدودة.

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