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واشنطن تشكك بالانتخابات الباكستانية وتدعو للتحقيق في مزاعم بحصول تزوير

2/9/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شككت الولايات المتحدة في "القيود غير المبررة" التي تم فرضها خلال العملية الانتخابية في باكستان، معربة عن قلقها لمزاعم بحصول تزوير، لكنها أبدت استعدادها للعمل مع أي حكومة مقبلة يتم تشكيلها.


ويتصدر النتائج مرشحون موالون لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان مع استمرار عملية فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات التي جرت الخميس.


وكان أداء حزب "حركة إنصاف" أفضل من المتوقع على الرغم من حملة القمع التي استهدفته، لكن من المرجح أن يشكل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف الحكومة الجديدة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تتطلع إلى "نتائج كاملة تصدر في الوقت المناسب وتعكس إرادة الشعب الباكستاني"، معربا عن مخاوف بلاده بشأن العملية.


وأضاف ميلر "نشارك مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين ذوي المصداقية تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودا غير مبررة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".


وتابع "ندين العنف الانتخابي (...) ونشعر بالقلق إزاء مزاعم التدخل في العملية الانتخابية. وينبغي التحقيق بشكل كامل في مزاعم التدخل أو التزوير".


ومع ذلك، أشار ميلر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "مستعدة للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة، بغض النظر عن الحزب السياسي، لتعزيز مصالحنا المشتركة"، بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري
والأمني.

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